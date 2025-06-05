Хуситы заявили об очередной атаке на аэропорт в Тель-Авиве

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Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" в очередной раз атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает Al Masirah, ссылаясь на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

Он уточнил, что военная операция была проведена с помощью двух беспилотников класса "Яффо". Они успешно достигли своей цели, подчеркнул Сариа.

Йеменские хуситы на протяжении последних нескольких дней практически ежедневно атакуют главный аэропорт в Израиле. К примеру, в предыдущий раз Бен-Гурион подвергся атаке баллистической ракеты типа "Зульфикар" со стороны хуситов в ночь на 3 июня.

В мае движение "Ансар Аллах" также заявило, что установит морскую блокаду порта Хайфа на северо-западе Израиля. Данное решение является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны Израиля, отметили хуситы.