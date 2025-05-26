Российские моряки покинули Йемен после авиаудара США по танкеру

Фото: 123RF/alexyz3d

19 российских моряков, которые входили в состав экипажа Seven Pearls, удалось эвакуировать из Йемена после того, как их танкер был поврежден из-за авиаудара США. Об этом ТАСС рассказал представитель посольства РФ в Йемене.

В посольстве сообщили, что 25 мая российские моряки вылетели из Саны в Амман. Само судно при этом продолжает находиться в территориальных водах Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы предотвратить их атаки на корабли, самолеты и беспилотники Штатов и иных стран.

В апреле военные США нанесли авиаудар по порту Рас-Иса, который находится на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Там расположен нефтеналивной терминал, поэтому из-за атаки произошел пожар.

В результате ЧП погибли не менее 58 человек, еще более 125 граждан были ранены. В число пострадавших вошли три моряка из России, которые были спасены службой береговой охраны Йемена.

Спустя время трех пострадавших российских моряков доставили на лечение в Сану. Выяснилось, что двое из них получили легкие травмы, а другому россиянину нужна была операция на глазах.

При этом остальные 19 россиян оставались в тот момент на борту танкера, который стоял на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб.

