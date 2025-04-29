Двое россиян пострадали при авиаударе США по порту в Йемене

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Двое граждан России получили легкие травмы при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Йемене Евгений Кудров.

По словам дипломата, их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Он также подтвердил госпитализацию в Сане одного из российских граждан – членов экипажа нефтяного танкера Seven Pearls. Мужчине потребуется операция на глазах.

"Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике поддерживает прямое взаимодействие с компанией-судовладельцем, а также с экипажем судна Seven Pearls, пострадавшего в порту Рас-Иса", – уточнил Кудров.

Собеседник агентства добавил, что 19 россиян остаются на борту танкера, который стоит на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб. У моряков есть все необходимое, заверил он.

Компания-судовладец, уточнил Кудров, сообщила посольству о принятии необходимых шагов для эвакуации пострадавших граждан и вывоза российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса. Диппредставительство следит за ситуацией и готово оказать содействие.

В середине апреля американские военные атаковали порт Рас-Иса, расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Там находился нефтеналивной терминал, из-за которого возник пожар.

В результате погибли не менее 58 человек, еще более 125 граждан были ранены. В числе пострадавших также оказались россияне, которых спасла служба береговой охраны Йемена.