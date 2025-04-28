Al Masirah: восемь человек погибли при авиаударе США по столице Йемена Сане

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Как минимум восемь человек погибли в результате удара американской авиации по столице Йемена Сане. Об этом сообщает местное издание Al Masirah.

Авиаудар был зафиксирован в районе Сакбан округа Бени аль-Харис. Утверждается, что среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, несколько человек получили травмы.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

В середине апреля американскому авиаудару подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. ВВС США совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник сильный пожар.

В результате этих ударов погибли по меньшей мере 58 человек, еще более 125 пострадали. По информации Минздрава, большинство из погибших и раненых были работниками этого порта.