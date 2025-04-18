Число жертв ударов США по нефтяному порту в Йемене возросло до 58

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Число погибших при американских авиаударах по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена увеличилось до 58, еще более 125 человек пострадали. Об этом сообщил Минздрав правительства шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситов) в соцсети Х.

По данным ведомства, большинство погибших и раненых работали в порту.

Ночью 18 апреля авиаудару подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. ВВС США совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник пожар.

По сообщениям местных СМИ, авиаудары продолжались после того, как на место происшествия прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны.

Ранее стало известно, что американские войска нанесли серию ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Эксперты предполагали, что целью США были склады с оружием, принадлежащие хуситам.

