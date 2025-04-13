Al Masirah: военные США ударили по техническому училищу на юго-западе Йемена

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Американские войска нанесли удары по техническому училищу в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Об этом сообщает Al Masirah.

По данным телеканала, всего было как минимум пять ударов с воздуха. Предполагается, что целью обстрела США были склады с оружием, принадлежащим мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах". Эти склады были размещены на территории училища.

На момент публикации информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее авиация США нанесла несколько ударов по объектам сети телефонной связи в центральном Йемене. Четыре авиаудара были зафиксированы в Джебаль-эш-Шамхи, в районе Бадан провинции Ибб.

Вскоре после этого йеменские хуситы ударили по двум военным объектам в районе израильского Тель-Авива. Военная операция проводилась при помощи беспилотников.