Пять человек погибли при ударе США по заводу керамики в Йемене

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Пять человек погибли в результате удара американских войск по заводу керамики в столичной провинции Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Еще 13 человек получили различные ранения.

Кроме того, представитель хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что им удалось сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над провинцией Хаджа на северо-западе страны.

Ранее войска США нанесли удары по техническому училищу в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Всего было как минимум пять ударов с воздуха. Предполагалось, что целью обстрела были склады с оружием, принадлежащим "Ансар Аллах".

В середине марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.