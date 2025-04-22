Хуситы заявили, что нанесли удары по американским авианосцам

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Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" ударили по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также по сопровождающим их кораблям. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

Атака по американским судам, находившимся в Красном и Аравийском морях, была совершена с помощью крылатых ракет и беспилотников.

Ранее войска США нанесли удары по расположенному на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порту Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Американские истребители совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник пожар.

Число погибших при американских авиаударах по нефтяному порту достигло 58, еще более 125 человек пострадали. Большинство погибших и раненых были рабочими в порту.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.