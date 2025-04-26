26 апреля, 20:02Происшествия
Три моряка из России пострадали от ударов США по порту в Йемене
Фото: AP Photo
В результате американских авиаударов по порту Рас-Иса на западе Йемена пострадали три моряка из России, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением "Ансар Аллах" правительстве Джамаль Амир.
"Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести", – написал Амир в социальной сети Х.
Пострадавшими моряками оказались Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. По словам Амира, моряков спасла служба береговой охраны Йемена. Сейчас они находятся на лечении в больницы.
Министр подчеркнул, что Штаты продолжают "хаотические бомбардировки" всего, что связано с экономикой Йемена.
"Это является грубым нарушением всех соответствующих международных законов, запрещающих нанесение ударов по экономическим объектам", – добавил Амир.
Ранее войска США нанесли удары по расположенному на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порту Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Американские истребители совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник пожар.
Число погибших при американских авиаударах по нефтяному порту достигло 58, еще более 125 человек пострадали. Большинство погибших и раненых были рабочими в порту.
15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.