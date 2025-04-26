Три моряка из России пострадали от ударов США по порту в Йемене

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В результате американских авиаударов по порту Рас-Иса на западе Йемена пострадали три моряка из России, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением "Ансар Аллах" правительстве Джамаль Амир.

"Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести", – написал Амир в социальной сети Х.

Пострадавшими моряками оказались Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. По словам Амира, моряков спасла служба береговой охраны Йемена. Сейчас они находятся на лечении в больницы.

Министр подчеркнул, что Штаты продолжают "хаотические бомбардировки" всего, что связано с экономикой Йемена.

"Это является грубым нарушением всех соответствующих международных законов, запрещающих нанесение ударов по экономическим объектам", – добавил Амир.

Ранее войска США нанесли удары по расположенному на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порту Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Американские истребители совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник пожар.

Число погибших при американских авиаударах по нефтяному порту достигло 58, еще более 125 человек пострадали. Большинство погибших и раненых были рабочими в порту.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.