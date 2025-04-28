Al Masirah: 30 человек погибли после удара США по центру содержания мигрантов в Йемене

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате удара ВС США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщает Al Masirah.

По данным телеканала, еще не менее 50 пострадавших доставлены в местную больницу. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что как минимум восемь человек погибли в результате удара американской авиации по столице Йемена Сане. Авиаудар был зафиксирован в районе Сакбан округа Бени аль-Харис. Среди погибших есть женщины и дети.

В марте президент США Дональд Трамп отдал приказ начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Позже американскому авиаудару подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. ВВС США совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник сильный пожар. В результате погибли по меньшей мере 58 человек.