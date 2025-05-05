Российский моряк госпитализирован после удара США по порту в Йемене

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Российский моряк, пострадавший от, предположительно, американского авиаудара по порту Рас-Иса в Йемене, госпитализирован в одну из больниц Саны. Об этом сообщает посольство РФ в республике.

"Ему, в связи характером полученных повреждений, потребуется сложная хирургическая операция на глазах", – говорится в сообщении на сайте посольства.

Также еще двое граждан РФ получили легкие ранения. Их жизням ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное. Еще 19 россиян остаются на борту танкера Seven Pearls, который стоит на якоре у йеменского порта, но уже на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб.

"По словам капитана судна, у наших моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием", – отметили дипломаты.

Посольство следит за ситуацией и готово оказать всю необходимую помощь согражданам. При этом, по данным владельца нефтяного танкера, трое пострадавших российских моряков уже находятся в РФ.

"Одному сделана операция в Москве. Их состояние хорошее, угроз жизни нет", – сказал собеседник в беседе с РИА Новости.

Оставшихся российских членов экипажа пострадавшего от удара танкера планируется вернуть в страну в течение 2 недель, добавил судовладелец.

Несколько российских моряков пострадали после американских ударов в конце апреля, заявлял министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир. Он утверждал, что США пытались помешать танкеру выгрузить партию нефти.

Политик уточнял, что из-за этого пострадали россияне Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Их спасла служба береговой охраны Йемена. Позже моряков увезли в Сану на лечение. При этом администрация порта на тот момент еще не дала согласие на выход танкера. Члены экипажа были деморализованы и напуганы из-за возможных ударов со стороны США.

