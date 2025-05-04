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04 мая, 15:31

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MDA: восемь человек пострадали при обстреле аэропорта Бен-Гурион в Израиле

Восемь человек пострадали при обстреле аэропорта Бен-Гурион в Израиле

Фото: ТАСС/ЕPA/ABIR SULTAN

Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля (MDA).

Выпущенная из Йемена ракета упала на территории главного израильского аэропорта 4 мая. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля указывала, что предприняла попытки перехватить снаряд и ведет расследование инцидента.

По данным MDA, врачи направляют пострадавших при атаке в больницы Шамир (Асаф Арофе) и Шиба. У некоторых диагностированы травмы конечностей, головы, а также состояние шока.

В свою очередь, глава израильского Минобороны Исраэль Кац пригрозил ответным "семикратным ударом" по тем, кто атакует еврейское государство. Его слова распространила пресс-служба оборонного ведомства страны.

Ранее йеменские хуситы из мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по двум военным объектам в районе Тель-Авива. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что операция проводилась при помощи БПЛА. При этом информация о последствиях атаки не приводилась.

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