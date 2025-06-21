Хуситы пригрозили атаковать американские корабли в случае атаки США на Иран

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Хуситы пригрозили нанести удары по американским судам в Красном море, если Штаты вступят в конфликте с Ираном на стороне Израиля. Об этом сообщил военный представитель мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в течение двух недель решит, нужно ли наносить удар по Ирану. Американский лидер надеется, что еще сможет решить с Тегераном вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории.

