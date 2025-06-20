Журналист Херш заявил, что США ударят по Ирану в эти выходные

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США начнут массированные авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня. Об этом рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По его данным, операция США будет включать масштабные бомбардировки. При этом источник Херша, один из высокопоставленных американских чиновников, уточнил, что если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем".

"Было много разговоров об американской огневой мощи и намеченных целях внутри Ирана, но, насколько я могу судить, мало практических размышлений о том, как устранить уважаемого религиозного лидера, имеющего огромное количество последователей", – написал Херш.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп решит, атаковать Иран, в течение двух недель. При этом американский лидер уверен, что Вашингтон еще может решить с Тегераном вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем.

В Кремле предупредили, что вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ вторая сторона нанесла удары по территории первой.