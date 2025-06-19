Песков: у американской разведки нет доказательств наличия ядерного оружия у Ирана

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Россия знает, что у американской разведки нет доказательств, которые подтверждают наличие у Ирана ядерного оружия. Об этом в интервью RT сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке вероятности ядерной эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы знаем также, что весь процесс обогащения урана проходил под строгим мониторингом МАГАТЭ. Это те факты, которыми мы можем оперировать", – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента указал, что Россия не обладает информацией о потенциале Израиля. Однако, по его словам, Москва исходит из того, что израильские власти не раз заявляли о нежелании обладать ядерным оружием.

Представитель Кремля также предположил, что возможный удар США по объектам в Иране приведет к обострению конфликта и осложнит положение дел в регионе. Он назвал такие действия неверными.

"Не хотелось бы это представлять", – уточнил Песков.

Владимир Путин поддерживает диалог со всеми участниками ближневосточного конфликта. Песков напомнил, что Россия является стратегическим партнером Ирана, а также имеет доверительные и рабочие отношения с Израилем.

Путин был одним из немногих, кто после обострения ситуации на Ближнем Востоке созвонился с премьер-министром Израиля, президентом Ирана, главой Белого дома, лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Поэтому, как заявил представитель Кремля, у главы государства есть полная картина ближневосточного конфликта.

"Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта", – подытожил Песков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 13 июня Израиль нанес удар по военным объектам Ирана. Вторая сторона в ответ атаковала первую.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Совбез ООН проведет заседание. Путин ранее заявлял, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.

Однако власти Ирана пока не просили Россию о военной помощи. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики сообщил, что прекратит удары после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский президент Дональд Трамп решит, атакуют ли США Иран, в течение двух недель. При этом политик уверен, что его страна еще может решить вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем.

