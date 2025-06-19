Нетаньяху заявил, что свержение власти Ирана может стать итогом операции Израиля

Фото: 123RF/palinchak

Свержение правительства Ирана не является целью операции Израиля, но может стать ее результатом. Об этом в интервью гостелерадиокомпании Kan заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, это является "делом иранского народа".

"Главная цель – устранить иранскую ядерную угрозу, во-вторых, необходимо устранить угрозу баллистических ракет (Тегерана. – Прим. ред.). В то же время очевидно, что иранский режим будет неустойчив", – отметил Нетаньяху.

В Иране ранее назвали условия прекращения ударов по Израилю. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана подчеркнул, что это произойдет после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации исламской республике.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Тегеран ударил по израильской территории.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Совбез ООН проведет заседание 20 июня. Владимир Путин сообщил, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.