Хуситы похитили членов экипажа греческого судна Eternity C

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Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море из-за нападения йеменских повстанцев. Об этом сообщило посольство США в Йемене, передает ТАСС.

По данным американской дипмиссии, хуситы также убили нескольких моряков и препятствовали спасательным операциям. Посольство потребовало немедленного и безоговорочного освобождения захваченных людей.

"Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США признали их террористической организацией", – добавили там.

Уточняется, что в команде сухогруза были 21 филиппинец и 1 россиянин.

Судно Eternity C было атаковано с помощью беспилотников и катеров 8 июля. В результате погибли три человека, их тела нашли в машинном отделении. Еще двое получили ранения, в том числе гражданин России, которому пришлось ампутировать конечность.

О том, что сухогруз затонул, СМИ сообщили 9 июля. По словам журналистов, в ходе спасательной операции удалось спасти не менее 5 человек.