ЕРТ: россиянин лишился конечности после атаки на греческий сухогруз Eternity C

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Россиянин пострадал в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Об этом сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на военно-морские силы Евросоюза на Ближнем Востоке.

Журналисты уточнили, что мужчине пришлось ампутировать конечность. Также телеканал заявил, что на этом судне пострадал еще один человек.

Ранее американские военные атаковали порт Рас-Иса, который расположен на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Там также находится нефтеналивной терминал, поэтому из-за удара на том месте возник пожар.

В результате погибли не менее 58 человек, еще более 125 граждан были ранены. В числе пострадавших оказались три российских моряка, которых спасла служба береговой охраны Йемена.

Спустя время пострадавших моряков привезли на лечение в Сану. Выяснилось, что двое из них получили легкие травмы, а другому россиянину потребовалась операция на глаза.

Остальные 19 российских моряков, которые входили в состав экипажа Seven Pearls, были эвакуированы из Йемена после того, как их танкер оказался поврежден из-за атаки. Само судно при этом находится в территориальных водах Йемена.

