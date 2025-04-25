СБУ захватила сухогруз под флагом азиатской страны и задержала его экипаж

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Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Госпогранслужбы задержала судно, которое шло под флагом одного из азиатских государств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СБУ, в конце прошлого года на борт судна якобы была погружена пшеница. Это произошло в порту Севастополя. По этой причине был задержан экипаж сухогруза.

Украинские СМИ выяснили, что судно вышло из Молдавии, а задержано было во время нахождения в украинской акватории Дуная.

Ранее силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala в заливе Мууга у острова Аэгна. По данным СМИ, судно направлялось в порт Усть-Луга.

Командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания – проверка документов и юридического статуса судна. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар добавил, что танкер находится под санкциями.

