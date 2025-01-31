Норвегия задержала судно Silver Dania с экипажем из России

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Береговая охрана Норвегии задержала судно Silver Dania, на борту которого находится экипаж, состоящий из россиян. Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.

Как утверждают правоохранители, судно, зарегистрированное в Норвегии, было задержано по запросу латвийской стороны в связи с подозрениями в повреждении кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Борт курсировал между Санкт-Петербургом и Мурманском, уточнили в полиции.

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января из-за возможного внешнего воздействия. На фоне произошедшего премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны также направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля.

Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводного кабеля на дне Балтийского моря. СМИ утверждали, что причиной были аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

На следующий день шведские правоохранители задержали судно Vezhen, которое подозревалось в преднамеренном повреждении подводного кабеля.

