В Эстонии предложили ввести плату за перемещение грузовых судов по Балтике

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Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести плату для судоходных компаний за перемещение по Балтийскому морю грузовых судов. Об этом передает портал телерадиовещания Финляндии.

Министр отметил, что полученные средства направят на защиту подводных кабелей. По его мнению, страны рассматривают разные способы защиты. Но установка автоматических сенсорных систем на морском дне или защита тросов барьерами – дорогостоящие операции, уточнил Певкур.

Ранее из-за возможного внешнего воздействия был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией.

Латвийские военно-морские силы направили на место ЧП патрульное судно для исследования. Также в примерном районе повреждения выявили еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.