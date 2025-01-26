LSM: подводный кабель между Латвией и Швецией был поврежден

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Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, 26 января, из-за возможного внешнего воздействия. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на Латвийский государственный радиотелевизионный центр.

Как отмечается в материале, системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом. По словам руководителя отдела коммуникаций компании Винеты Спругайне, есть основания полагать, что кабель существенно поврежден.

Премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств из-за инцидента.

По данным портала, Военно-морские силы Латвии уже направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля.

"Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна. <...> связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента", – говорится в сообщении.

Как добавляет издание, в примерном районе повреждения выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.

Между тем западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря. Как считают СМИ, причиной повреждения подводных кабелей оказались аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

Телекоммуникационный кабель C-Lion между Финляндией и Германией оборвался 18 ноября 2024 года. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.