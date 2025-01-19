WP: США и ЕС не нашли доказательств причастности России к повреждениям кабелей на Балтике

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Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

"По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы вызывали беспокойство у европейских служб безопасности, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, причиной повреждения подводных кабелей оказались аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

18 ноября телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

На фоне этого Германия и Финляндия приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.

