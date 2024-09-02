Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

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Йеменские хуситы атаковали судно Blue Lagoon I, шедшее под флагом Панамы в Красном море, используя беспилотники и ракеты. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает РИА Новости.

"Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", – указано в заявлении.

Ранее о нападении на челночный танкер, шедший под флагом Панамы, сообщало управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС. Согласно их данным, на борту судна никто не пострадал.

До этого йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях. Согласно их заявлению, атака была проведена совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Незадолго до этого американские войска заявили об успешном уничтожении радиолокационной станции хуситов в районе Йемена.