Reuters: атакованный у берегов Йемена сухогруз Eternity C затонул

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Атакованный йеменскими хуситами греческий сухогруз Eternity C затонул у берегов Красного моря. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Reuters, которому поступила информация от источника в сфере безопасности на море.

Журналисты уточнили, что судно курсировало под флагом Либерии. Экипаж Eternity C, который оказался в воде, пытаются спасти. В настоящее время удалось вытащить из моря не менее пятерых человек.

Сухогруз был атакован с помощью БПЛА и катеров 8 июля. В результате погибли три человека. Их обнаружили мертвыми в машинном отделении. Еще двое получили ранения, в том числе один россиянин, которому пришлось ампутировать конечность.

Ранее йеменские хуситы атаковали военные суда в северной части Красного моря, в том числе судно обеспечения американского авианосца Harry Truman. Они нанесли удары с помощью ракет и беспилотников. В частности, хуситы баллистикой атаковали корабль снабжения, входящий в авианосную группу.

