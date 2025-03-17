Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли два удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море и сопровождающим его кораблям. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на сформированные хуситами Вооруженные силы.

Первая атака произошла вечером 16 марта. Американские суда были атакованы 18 баллистическими и крылатыми ракетами, а также БПЛА. Второй раз хуситы атаковали корабли в ночь на 17 марта также при помощи ракет и беспилотников.

В движении "Ансар Аллах" заявили, что им удалось отразить агрессию со стороны авианосной группы США. После обстрела кораблей американские истребители были вынуждены вернуться на место взлета.

Хуситы добавили, что продолжат атаки на израильские и американские корабли в Красном море и Аденском заливе, а также блокировать проход коммерческих судов Израиля через Баб-эль-Мандебский пролив, пока Тель-Авив не возобновит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов. Войска США нанесли удары по нескольким йеменским городам и провинциям.

Хуситы заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. Согласно последним данным, число погибших в результате ударов США достигло 53 человек.

Кроме того, истребители ВС США нанесли авиаудары по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в 2023 году.