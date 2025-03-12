Хуситы заявили, что продолжат атаки на израильские суда в Красном море

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном, Аравийском морях и Баб-эль-Мандебском проливе на фоне отказа Тель-Авива продолжить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает издание Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

Он подчеркнул, что любое израильское судно, которое предпримет попытку проплыть в указанных местах, подвергнется атаке. Режим огня будет действовать до момента открытия КПП в Газу, возобновления поставок гумпомощи, а также необходимого продовольствия и медикаментов, добавил Сариа.

Ранее США официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. По данным СМИ, хуситы рассматривают возможные ответные меры. Среди них – запрет для американских судов на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и возобновление полномасштабных военных действий в Йемене.

В свою очередь, хуситы также сообщили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper. По их словам, беспилотник нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда.