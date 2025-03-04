Арабские страны выразили готовность работать с Трампом для решения палестинского вопроса

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Страны – члены Лиги арабских государств (ЛАГ) выразили готовность немедленно начать сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на итоговую декларацию чрезвычайного саммита ЛАГ сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что лидеры арабских стран "подтвердили готовность немедленно начать взаимодействие с администрацией США и другими международными партнерами для возобновления мирных переговоров с целью достижения справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса".

Кроме того, в декларации сообщается, что временный комитет по управлению сектором Газа будет действовать под эгидой Палестинской национальной администрации (ПНА). В тексте документа также подтверждаетcя недопустимость любых попыток принудительного переселения палестинцев с их территорий.

Ранее Израиль согласился на предложенный США новый план временного перемирия в секторе Газа, по которому режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха.

В ХАМАС обвинили израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Движение отметило, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности.

Позже армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями, если движение не согласится на данную схему.