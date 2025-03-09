Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров по сектору Газа

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Израиль направит 10 марта делегацию в Катар для активизации переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинскими радикалами. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает ТАСС.

"Израиль при поддержке США принял приглашение посредников и направит в понедельник (10 марта) делегацию в Доху для продвижения переговорного процесса [по сектору Газа]", – указано в заявлении.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января.

Однако, через некоторое время Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит "унизительные" церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в Газе.

Движение ХАМАС, в свою очередь, отложило процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты.

