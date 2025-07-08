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08 июля, 22:22

Политика

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС в Ливане

Фото: 123RF/bumbledee

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана.

По информации ЦАХАЛ, тот был одним из центральных командиров и на протяжении многих лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.

Кроме того, он был ответственным за ракетный обстрел северных израильских городов, занимался закупкой вооружения у других радикальных группировок, говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что первый раунд переговоров между Израилем и представителями ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа прошел безрезультатно. По словам журналистов, стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи и перемирие на 60 дней, однако у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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