ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана.

По информации ЦАХАЛ, тот был одним из центральных командиров и на протяжении многих лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.

Кроме того, он был ответственным за ракетный обстрел северных израильских городов, занимался закупкой вооружения у других радикальных группировок, говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что первый раунд переговоров между Израилем и представителями ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа прошел безрезультатно. По словам журналистов, стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи и перемирие на 60 дней, однако у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения.