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29 июня, 10:13

Политика

Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал к заключению сделки по сектору Газа.

"Верните заложников!" – добавил он.

В мае спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направил Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС предложение о перемирии в Газе. План включал в себя возвращение 10 израильских заложников и частичный вывод военных Израиля.

Власти еврейского государства приняли инициативу Уиткоффа, а представители ХАМАС сообщили о готовности освободить указанное число заложников и передать еще 18 тел погибших. Однако в обмен они потребовали отпустить несколько палестинских заключенных и прекратить боевые действия на постоянное основе.

Американский политик назвал неприемлемым ответ ХАМАС и порекомендовал принять "рамочное предложение США в качестве основы для непрямых переговоров", которые позволят достичь постоянного прекращения огня.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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