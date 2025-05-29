Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе

Фото: depositphotos/dnaveh

Израиль принимает новый план спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа по сектору Газа. Об этом сообщает портал Ynet, ссылаясь на высказывание премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС пока не отреагировало", – отметил Нетаньяху на встрече с семьями заложников.

Ранее СМИ утверждали, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось с инициативой Уиткоффа, в рамках которой в секторе Газа на 70 дней будут прекращены все боевые действия. Также план включает в себя возвращение 10 израильских заложников и частичный вывод военных Израиля.

Позднее Уиткофф заявил, что движение ХАМАС отказалось принять предложение. Спецпосланник назвал подобные действия радикалов "разочаровывающими и абсолютно неприемлемыми".

Он заявил, что Израиль согласится на временное перемирие и сделку по заложникам и это "приведет к предметным переговорам, которые позволят добиться постоянного прекращения огня".

