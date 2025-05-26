Уиткофф опроверг данные о согласии ХАМАС на прекращение огня в секторе Газа

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Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось принять американское предложение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил журналисту портала Axios Бараку Равиду, о чем последний написал в соцсети Х.

По его данным, Уиткофф посчитал действия палестинских радикалов "разочаровывающими и абсолютно неприемлемыми". Спецпосланник заявил, что Израиль согласится на временное перемирие и сделку по заложникам и это "приведет к предметным переговорам, которые позволят добиться постоянного прекращения огня".

Уиткофф также призвал ХАМАС принять предложение, написал Равид.

Информация о том, что ХАМАС поддержал американскую инициативу, появилась ранее в СМИ. Новое предложение якобы включало возвращение 10 израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный вывод военных Израиля с территории полуэксклава.

Кроме того, в ходе перемирия должен был обсуждаться режим постоянного прекращения огня под гарантии США.

В середине января Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, но уже в феврале движение отложило освобождение заложников, обвинив израильскую сторону в нарушениях.

В свою очередь, Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит "унизительные" церемонии освобождения заложников. Также израильские власти, по версии СМИ, отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня и заблокировали гуманитарную помощь в Газе.

В марте Израиль возобновил боевые действия из-за отказа ХАМАС принять план Уиткоффа.

В ответ группировка ХАМАС заявила, что не пойдет на компромисс. Движение также сообщило, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении боевых действий на все районы сектора Газа, и призвал жителей Газы восстать против ХАМАС для освобождения заложников.

Спустя время один из лидеров группировки ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что движение готово заключить соглашение о прекращении огня.