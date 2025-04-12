Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа

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Израиль планирует расширить боевые действия на все районы сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, передает РИА Новости.

"В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", – заявил Кац.

Глава Минобороны Израиля также призвал мирных жителей сектора Газа "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены. По его словам, это единственный путь, который приведет к завершению военных действий в анклаве.

Помимо этого, Кац отметил, что израильские военные захватили так называемую "ось Мораг" на юге сектора Газа.

Ранее в ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Поводом для возобновления операций стал тот факт, что ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия.

В ходе авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. В ХАМАС заявили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.