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Политика

Трамп заявил, что США хотели бы видеть завершение военных действий в Газе

Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA

Американская администрация хотела бы видеть завершение боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я думаю, что в какой-то момент он (конфликт в Газе. – Прим. ред.) прекратится. Это произойдет в не слишком отдаленном будущем", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома также отметил, что американские миротворцы в секторе Газа пошли бы на пользу анклаву, как и контроль США над регионом. Трамп назвал Газу "удивительным участком важной собственности".

В середине марта Израиль принял решение возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

В апреле Израиль расширил операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В Минобороны страны подчеркнули, что войска продвинутся вперед для "очищения территорий от террористов и инфраструктуры и для захвата обширной территории", которая будет добавлена в зоны безопасности Израиля.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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