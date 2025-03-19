Армия Израиля сообщила о возобновлении наземных операций в Газе

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Израильские военнослужащие возобновили наземную операцию внутри сектора Газа и восстановили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"За последние сутки силы Армии обороны Израиля начали целенаправленные наземные операции в центральной части сектора Газа и на его юге с целью расширения зоны безопасности, создания частичного буфера на севере и на юге сектора", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в видеообращении объявил о скором начале эвакуации населения из районов боевых действий в Газе.

"Удары ВВС (Израиля. – Прим. ред.) по террористам ХАМАС были только первым шагом. Продолжение будет гораздо более тяжелым, вы заплатите полную цену", – предупредил министр.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа 18 марта. По данным СМИ, это произошло после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло план США по продлению перемирия.

Согласно информации Минздрава анклава, число погибших от авиаударов выросло до 412, еще 500 человек пострадали.

Группировка ХАМАС отметила, что не пойдет на компромисс с Израилем. Еврейское государство также проинформировало посредников об отказе вводить режим прекращения огня.

Евросоюз осудил нарушение Израилем перемирия в Газе и призвал прекратить боевые действия.