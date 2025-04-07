Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху им удалось прийти к хорошим решениям и выводам. Его слова передает РИА Новости.

"Сегодня у нас были замечательные обсуждения", – отметил президент США.

По его словам, они обсудили вопросы двусторонней торговли, а также ситуацию с Ираном. Во время переговоров Нетаньяху пообещал оперативно устранить действующие импортные пошлины США, а также торговый дефицит с американской стороной.

"Я думаю, что Израиль может послужить примером для многих стран, которые должны сделать то же самое", – указал премьер-министр Израиля.

После переговоров стороны должны еще немного поработать, добавил глава Белого дома. Он также заявил, что визит Нетаньяху является коротким, однако, по словам Трампа, в Белом доме ценят его поступок.

"Мы являемся друзьями Израиля", – уточнил американский лидер.

Трамп 3 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. Минимальная ставка таможенных пошлин будет находиться на уровне 10%. При этом, по его словам, зеркальные тарифы будут применяться в объеме, который в 2 раза меньше, чем тот, что действуют сейчас за рубежом.

Спустя время СМИ сообщили, что американская сторона начала переговоры с представителями трех стран об изменении тарифов на пошлины. Первыми связались с Трампом Израиль, Индия и Вьетнам, уточнили журналисты.

