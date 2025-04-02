В Израиле заявили о расширении операций в секторе Газа

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Израиль расширяет операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает Times of Israel.

"Войска продвинутся вперед для очищения территорий от террористов и инфраструктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль", – говорится в публикации.

Ранее Израиль принял решение возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке нынешних военных операций Израиля в секторе Газа. В свою очередь, Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня и призвал прекратить боевые действия.