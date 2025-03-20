Белый дом: Трамп полностью поддерживает военные операции Израиля в Газе

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Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает нынешние военные операции Израиля в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Не стоит забывать, что ХАМАС полностью виновен в сложившейся ситуации, поскольку он осуществил жестокую атаку на Израиль", – цитирует ее ТАСС.

В Белом доме добавили, что Трамп хочет возвращения всех заложников домой. Кроме того, ранее американский президент уже грозил палестинскому радикальному движению ХАМАС жесткими мерами, если оно не освободит всех заложников, напомнила Ливитт.

Израиль решил возобновить военные операции в в Газе после того, как в ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и восстановили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

При этом Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня в Газе и призвал прекратить военные действия.

