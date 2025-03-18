Белый дом: Путин и Трамп высказались против того, чтобы Иран грозил уничтожением Израилю

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров высказались против того, чтобы Иран грозил уничтожением Израилю. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Политики обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Президенты США и России дополнительно отметили необходимость прекращения распространения стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер.

"Будут приняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это в свою очередь будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", – добавили в Кремле, передавая итоги переговоров в вопросах Ближнего Востока и Красного моря.

Ранее Трамп рассказывал, что будет считать Иран ответственным за все атаки хуситов, пригрозив стране последствиями. Незадолго до этого американский лидер приказал военным США начать боевые действия против йеменских хуситов, так как последние ведут кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

