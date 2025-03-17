США ударили по йеменской провинции Ходейда

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Вооруженные силы США ударили по территории йеменской провинции Ходейда, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По информации РИА Новости, авиация США нанесла шесть ударов по металлургическому заводу на западе Йемена, в результате чего произошел пожар. Атаке также подвергся район Эль-Ардж на берегу Красного моря, расположенный недалеко от административного центра провинции. Целью удара стали пункты дислокации хуситов, уточняет Al Masirah.

Президент США Дональд Трамп немногим ранее заявил, что Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов, пригрозив Ирану последствиями. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Иран диктует каждый шаг, предоставляет оружие, передает средства и высокотехнологичное военное оборудование, а также так называемые данные разведки", – перечислил Трамп.

Президент США 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА. Согласно данным на 17 марта, количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек.

