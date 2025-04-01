01 апреля, 04:33Политика
Армия Израиля нанесла удары по южному пригороду Бейрута Дахии
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южному пригороду Бейрута Дахии. Об этом со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщает ТАСС.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту Хезболлах в районе Дахия", – указано в заявлении армии.
Свидетели сообщали, что в районе южных пригородов Бейрута были слышны взрывы, а над городом пролетали низко летающие самолеты.
Ранее Израиль решил возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.
Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке нынешних военных операций Израиля в секторе Газа.
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