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Al Hadath: член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль погиб при ударе Израиля по югу сектора Газа

Член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль погиб при ударе Израиля по югу сектора Газа – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, аль-Бардавиль находился в палаточном лагере для перемещенных лиц к западу от города. Вместе с ним погибла его супруга.

Израиль решил возобновить военные операции в в Газе после того, как в ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и восстановили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

При этом Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня в Газе и призвал прекратить военные действия.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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