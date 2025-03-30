Нетаньяху считает эффективным военное давление на ХАМАС для возвращения заложников

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Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников из сектора Газа через посредников, но не останавливает боевые действия, поскольку считает усиление военного давления на радикальное движение ХАМАС эффективным. Соответствующее заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Военное давление работает. Оно работает, потому что применяется одновременно по двум направлениям: с одной стороны, оно разрушает военный и административный потенциал ХАМАС, а с другой – создает условия для освобождения наших заложников. Именно этим мы и занимаемся", – цитирует политика РИА Новости.

Премьер также указал, что накануне военно-политический кабинет Израиля принял решение об усилении военного давления на ХАМАС, надеясь таким образом создать еще более оптимальные условия для освобождения заложников.

При этом израильская сторона готова к обсуждению следующего этапа соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, подчеркнул Нетаньяху. Однако для этого представители ХАМАС должны сложить оружие и покинуть территорию анклава.

"ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа – программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", – резюмировал политик.

Израиль решил возобновить военные операции в Газе 18 марта. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия.

В свою очередь, Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня и призвал прекратить боевые действия.