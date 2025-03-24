WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе

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Израильские власти планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, руководство Израиля считает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение полагают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и ослаблением шиитской организации "Хезболла" в Ливане у израильской армии появились достаточные возможности для ведения таких боевых действий.

Однако, как отмечает газета, для окончательной победы над ХАМАС Израилю придется полностью уничтожить систему подземных тоннелей и другие инфраструктурные объекты движения, что может занять несколько месяцев или даже лет.

Ранее Израиль решил возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке нынешних военных операций Израиля в секторе Газа.

