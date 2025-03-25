Дипломат Бен Цви: ХАМАС отклонил два предложения о перемирии от Израиля

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Израиль через посредников передал радикальному палестинскому движению ХАМАС два предложения о перемирии, однако они были отклонены. Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности посла еврейского государства в России Александр Бен Цви.

Дипломат уточнил, что Израиль, в частности, предлагал отпустить 10 заложников за 50 дней перемирия.

"Были разные варианты, но я не буду вдаваться в подробности", – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что израильские власти планируют провести крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Руководство Израиля полагает, что захват и удержание значительной части анклава позволит одержать окончательную победу над радикалами, указали журналисты.

Израиль решил возобновить военные операции в Газе 18 марта. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия.

В свою очередь, Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня и призвал прекратить боевые действия.