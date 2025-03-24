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Al Arabiya: член политбюро ХАМАС убит при израильском ударе на юге Газы

Член политбюро ХАМАС убит при израильском ударе на юге Газы – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по югу сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным источников канала, Бархум, который отвечал за финансовые активы ХАМАС в Газе, был убит в результате обстрела медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис. Палестинское движение подтвердило его гибель, опубликовав соответствующее заявление.

До этого СМИ сообщали о гибели члена полбюро ХАМАС Салаха аль-Бардавиля. По данным журналистов, в момент удара армии Израиля он находился в палаточном лагере для перемещенных лиц к западу от города. Вместе с ним погибла его супруга.

Израиль решил возобновить военные операции в Газе после того, как в ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и восстановили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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