Xinhua: Израиль предложил ХАМАС новый план по освобождению заложников

Фото: 123RF/bumbledee

Израиль через египетских посредников передал радикальному палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план, направленный на освобождение заложников из сектора Газа. Об этом сообщило агентство Xinhua, сославшись на неназванные египетские источники.

Как выяснили журналисты, израильский план предполагает, что в рамках первого этапа ХАМАС должны будут освободить 11 заложников, а также передать тела 16 погибших. Затем между сторонами конфликта должно быть установлено перемирие сроком в 40 дней.

"Позднее на втором этапе ХАМАС должно будет одновременно освободить всех оставшихся заложников", – подчеркивает СМИ.

Источники также утверждают, что это предложение Израиля получило поддержку со стороны США.

Ранее Израиль решил возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

При этом Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня в Газе и призвал прекратить военные действия.