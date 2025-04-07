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Происшествия

Несколько человек пострадали на юге Израиля после обстрела со стороны сектора Газа

Фото: 123RF/mishella

Юг Израиля вечером 6 апреля подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Несколько человек пострадали, один из них доставлен в ближайшую больницу с осколочными ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля.

По сообщением ведомства, врачи оказали оперативную помощь мужчине в возрасте 30 лет с осколочными ранениями и направили его в больницу Барзилай. Также бригады скорой помощи помогли нескольким людям, получившим травмы по пути в убежища.

В ответ на обстрел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказал министру обороны страны Исраэлю Кацу дать решительный ответ ХАМАС и одобрил продолжение интенсивных операций Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины и военную операцию Израиля в секторе Газа. По словам премьер-министра, он станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом по данному вопросу.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежом

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