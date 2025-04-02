Армия Израиля подтвердила удары по военным аэродромам в Сирии

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение авиаударов по военным целям в Сирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщает ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, были поражены военный аэродром Т4 в провинции Хомс, военные объекты на базе в провинции Хама и инфраструктурные объекты в районе Дамаска.

"Израильские ВВС нанесли удары по сохранявшимся военным объектам на сирийских базах. ЦАХАЛ продолжит действовать для нейтрализации любых угроз безопасности Израиля", – подчеркнули в официальном заявлении армии.

Ранее стало известно, что израильские ВВС атаковали окрестности военного аэродрома в Хама и Хомс Сирии.

Между тем Израиль возобновил военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС не приняли план США по продлению перемирия. В том числе военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, армия продвинется дальше для "очищения территорий от террористов", а также для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности Израиля.